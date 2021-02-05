Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила претендентов на победу в номинации "Лучший молодой игрок", в которой представлены футболисты 1999 года рождения и моложе.

Тройки номинантов и победителей премии "Футбольные звезды Украины"-2020 определяют представители всех клубов УПЛ и ПФЛ, а именно главный тренер, капитан команды и глава пресс-службы каждого клуба.

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Претенденты на звание "Лучший молодой игрок 2020 года":

Илья Забарный – 18-летний защитник, для которого 2020-й стал годом дебютов. Он успел дебютировать в молодежной и национальной сборных Украины, а также в первой команде киевского Динамо, где окончательно закрепился в качестве основного игрока. Матчи с Барселоной и Ювентусом на клубном уровне, а также с Францией, Германией и Испанией – на уровне сборных – доказывают высокий уровень игры юного защитника.

– 18-летний защитник, для которого 2020-й стал годом дебютов. Он успел дебютировать в молодежной и национальной сборных Украины, а также в первой команде киевского Динамо, где окончательно закрепился в качестве основного игрока. Матчи с Барселоной и Ювентусом на клубном уровне, а также с Францией, Германией и Испанией – на уровне сборных – доказывают высокий уровень игры юного защитника. Анатолий Трубин – вратарь Шахтера, который в 2020 году закрепился в основе донецкого клуба и удачно дебютировал в Лиге чемпионов в матчах с такими соперниками, как мадридский Реал и миланский Интер. Высокой оценкой игры Анатолия стало включение его в сборную открытий Лиги чемпионов и награда лучшему игроку "Шахтера" в 2020 году.

– вратарь Шахтера, который в 2020 году закрепился в основе донецкого клуба и удачно дебютировал в Лиге чемпионов в матчах с такими соперниками, как мадридский Реал и миланский Интер. Высокой оценкой игры Анатолия стало включение его в сборную открытий Лиги чемпионов и награда лучшему игроку "Шахтера" в 2020 году. Виталий Миколенко – лучший молодой игрок-2019 – претендует на победу в этой номинации и в 2020-м. Несмотря на его молодой возраст, без Виталия уже трудно представить как киевское Динамо, так и национальную сборную Украины.

Церемония награждения "Футбольные звезды Украины" состоится в понедельник, 15 февраля.

Звездные знаки отличия обычно вручают в следующих номинациях: