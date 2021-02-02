В Украине состоится церемония награждения "Футбольные звезды". Одной из номинаций является "Лучший гол". На эту награду претендуют десять голов.

Источник: фейсбук Футбольные звезды Украины

В целом экспертам пришлось пересмотреть сотни голов, которые были забиты в УПЛ и ПФЛ, а также сборной Украины. В финал вышло только десять из них. Однако в списке дважды представлен Виктор Цыганков. Сюда попали его гол в футболке Динамо, а также победный удар в матче сборной Украины против Испании.

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Еще два гола – с женского футбола. Это голы Дарьи Апанащенко и Ольги Бойченко.

Номинанты на награду:

Александр Зинченко (сборная Украины) Марлос (Шахтер) Дарья Апанащенко (сборная Украины) Ника Ситчинава (Ингулец) Виктор Цыганков (Динамо Киев) Геннадий Пасич (Верес) Филипп Будковский (Десна) Ольга Бойченко (Жилстрой-1) Дмитрий Хомченовский (Заря) Виктор Цыганков (сборная Украины)

Видео всех голов можно посмотреть по ссылке.

Финальное голосование пройдет в два этапа. Первое, которое продлится до 13 февраля, болельщикам под сообщением на странице "Футбольные звезды Украины" предлагается выбрать три лучшие голы. Именно они и попадут в финальный этап голосования.

Церемония награждения "Футбольные звезды Украины" состоится в понедельник, 15 февраля.

Звездные отличия обычно вручают в следующих номинациях: