Названы претенденты на лучший гол в Украине в 2020 году
В Украине состоится церемония награждения "Футбольные звезды". Одной из номинаций является "Лучший гол". На эту награду претендуют десять голов.
Источник: фейсбук Футбольные звезды Украины
В целом экспертам пришлось пересмотреть сотни голов, которые были забиты в УПЛ и ПФЛ, а также сборной Украины. В финал вышло только десять из них. Однако в списке дважды представлен Виктор Цыганков. Сюда попали его гол в футболке Динамо, а также победный удар в матче сборной Украины против Испании.
Вот это да Вратарь получил удар шипами в лицо и не смог продолжить игру: видео шокирующего момента (18+)
Еще два гола – с женского футбола. Это голы Дарьи Апанащенко и Ольги Бойченко.
Номинанты на награду:
- Александр Зинченко (сборная Украины)
- Марлос (Шахтер)
- Дарья Апанащенко (сборная Украины)
- Ника Ситчинава (Ингулец)
- Виктор Цыганков (Динамо Киев)
- Геннадий Пасич (Верес)
- Филипп Будковский (Десна)
- Ольга Бойченко (Жилстрой-1)
- Дмитрий Хомченовский (Заря)
- Виктор Цыганков (сборная Украины)
Финальное голосование пройдет в два этапа. Первое, которое продлится до 13 февраля, болельщикам под сообщением на странице "Футбольные звезды Украины" предлагается выбрать три лучшие голы. Именно они и попадут в финальный этап голосования.
Церемония награждения "Футбольные звезды Украины" состоится в понедельник, 15 февраля.
Звездные отличия обычно вручают в следующих номинациях:
- Лучшая футболистка Украины
- Лучший футболист Украины
- Лучший молодой игрок
- Автор лучшего гола
- Лучший футболист-легионер
- Лучший тренер Украины (среди главных тренеров женских команд)
- Лучший тренер Украины (среди главных тренеров мужских команд)
- Лучший тренер мужской команды, работающей за рубежом
- Символическая сборная Украины (11 игроков – женщины)
- Символическая сборная Украины (11 игроков – мужчины)
- Лучший игрок по футзалу (мужчины)
- Лучший игрок по футзалу (женщины).
Поделиться новостью