Пять футболистов претендуют на звание лучшего украинца, играющего в иностранном чемпионате
Одной из номинаций награды "Футбольные звезды Украины" является "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом". В 2021 году за эту награду будут соревноваться пятеро игроков.
Источник:фейсбук "Футбольные звезды Украины"
В финальный этап голосования вышли пятеро украинских футболистов, играющих в иностранных чемпионатах.
- Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия)
- Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия)
- Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)
- Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия)
- Роман Яремчук (Гент, Бельгия)
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Определить лучшего предложили украинским болельщикам. Для этого надо оставить свой комментарий с фамилией лучшего игрока на странице фейсбука или инстаграма "Футбольные звезды Украины". Голос можно отдать только за одного игрока.
Напомним, до этого были названы претенденты и на другие номинации:
Победители конкурса "Футбольные звезды Украины" будут объявлены в понедельник, 15 февраля.
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