Одной из номинаций награды "Футбольные звезды Украины" является "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом". В 2021 году за эту награду будут соревноваться пятеро игроков.

В финальный этап голосования вышли пятеро украинских футболистов, играющих в иностранных чемпионатах.

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия) Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия) Руслан Малиновский (Аталанта, Италия) Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия) Роман Яремчук (Гент, Бельгия)

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Определить лучшего предложили украинским болельщикам. Для этого надо оставить свой комментарий с фамилией лучшего игрока на странице фейсбука или инстаграма "Футбольные звезды Украины". Голос можно отдать только за одного игрока.

Напомним, до этого были названы претенденты и на другие номинации:

Победители конкурса "Футбольные звезды Украины" будут объявлены в понедельник, 15 февраля.