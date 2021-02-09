Уже 13 февраля 2021 года в Украину возвращается большой футбол. Именно в этот день состоятся первые матчи УПЛ. А вместе с ними – и борьба за чемпионство, за еврокубковые места, за сохранение места в элите. Обо всем самом интересном – в материале Спорт 24.

Сезон 2020/2021 вернул интригу в украинский чемпионат. В предыдущие несколько сезонов донецкий Шахтер выглядел непобедимым гегемоном. Но в этом сезоне все изменилось. И произошло это после того, как Динамо возглавил бывший тренер "горняков" Мирча Луческу. Он вывел киевлян в групповой этап Лиги чемпионов впервые за четыре сезона, а на зимний перерыв ушел на первом месте в турнирной таблице. Правда отрыв у Динамо от Шахтера совсем минимальный – всего одно очко.

Читайте также УЕФА подготовил новый формат Лиги чемпионов

Шахтер или Динамо победит в УПЛ

Именно Динамо и Шахтер эксперты видят главными претендентами на победу в УПЛ. И, как ни странно, именно у дончан больше шансов на победу. В букмекерской конторе Favbet чемпионство Шахтера оценили коэффициентом 1,70. На то, что Динамо станет чемпионом Украины, – 2,00. Что касается остальных команд, то их шансы откровенно мизерные. Шансы Десны и Зари оценены коэффициентами 20,00, Ворсклы – 100, Колоса – 200, Александрии – 250, а остальных – 500. Несмотря на это, вряд ли нам стоит ожидать "украинский Лестер" в этом сезоне.

Борьба за еврокубковые места

Между тем интересной может быть борьба за еврокубковые места – с первого по пятое. Если с первыми двумя позициями все понятно (Динамо и Шахтер), то борьба за остальные места обещает быть жаркой. Хотя и выделяются три фаворита – Десна, Заря и Ворскла. Шансы на то, что они финишируют в первой пятерке, довольно большие. Коэффициенты: 1,40 – на Десну, 1,45 – на Зарю и 2,20 – на Ворсклу. А вот то, что Колос сумеет занять одно из мест в топ-5, – коэффициент 3,50. На попадание в еврокубковые места Александрии – 4,00.

Кто вылетит из УПЛ

Не менее интересной является и борьба внизу турнирной таблицы. По итогам этого сезона только одна команда вылетает из УПЛ. И сразу пять клубов могут считаться претендентами на вылет. Это Днепр-1 (13 матчей, 8 очков), Львов (12 матчей, 9 очков), Рух (13 матчей, 9 очков), Минай (12 матчей, 10 очков) и Ингулец (13 матчей, 11 очков).

Несмотря на то, что днепровская команда пока занимает последнее место в турнирной таблице, не она у букмекеров главный претендент на понижение. А Рух. Эта команда лишь в последнем матче 2020 года одержала дебютную победу в УПЛ (разгромив именно Днепр-1 со счетом 4:1). Ставки на вылет Руха из УПЛ принимают с коэффициентом 1,90. На то, что вылетит Львов, – 2,55. Вылет Днепр-1 – 3,00. Что касается Миная и Ингульца, то их вероятность вылета оценили в 7,50 и 8,50 соответственно. Остальные команды на этом фоне выглядят в определенной безопасности – коэффициент 500 на вылет что Шахтера, что Олимпика.

Кто победит в гонке бомбардиров

Интересным является и гонка бомбардиров. Пока в ней первые два места делят Виктор Цыганков из Динамо и Захеди Шахаб. Последний перешел из Олимпика в Зарю. У обоих игроков по 8 забитых голов. И здесь преимущество – на стороне украинца. Цыганков прошел зимние сборы с Динамо, а команда выглядит довольно мощной в атаке. Между тем Шахаб пропустил подготовку ко второй части чемпионата из-за перехода в Зарю. Форвард не тренировался, и ему потребуется время как для того, чтобы набрать соответствующую форму, так и для адаптации в новом коллективе. Поэтому в Favbet считают, что именно Цыганков может выиграть гонку бомбардиров – 1,55 на то, что он станет лучшим бомбардиром чемпионата. Шансы Шахаба оценены в 2,30.

Стоит внимания Смогут ли зрители посещать футбольные матчи в Украине

Но не стоит сбрасывать со счетов и Жуниора Мораеса из Шахтера. Хотя у него всего два забитых гола в этом сезоне в УПЛ, его шансы на победу в гонке бомбардиров – 8,00.

Добавим, что пять голов в этом сезоне имеет на своем счету и Евгений Селезнев. И он стремится стать лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. Пока там лидируют Сергей Ребров и Максим Шацких, у которых по 123 гола. У Селезнева – 111. Следовательно, ему надо забить еще 13 голов, чтобы выйти на первое место. И этого может хватить, чтобы стать лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Его шанс букмекеры оценили коэффициентом 35,00.

А можно выбрать другого не менее легендарного нападающего – Артема Милевского. Вторую часть чемпионата нападающий проведет в Минае. Ставки на то, что именно он выигрывает гонку бомбардиров, принимают с коэффициентом 150.