Новый тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который 29 июля празднует 75-летие, в свой день рождения проведет праздничный ужин вместе с семьей Игоря Суркиса, а также сотрудниками команды.

На следующий день румынский специалист проведет встречу с игроками команды. Об этом сообщает Sport.ro.

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27 июля Луческу возложил цветы к памятнику Валерию Лобановскому, а фанаты "Динамо" встретили его очень враждебно.

Луческу хотел уйти из "Динамо"

Мирча Луческу едва не покинул "Динамо" на четвертый день после подписания контракта. Стороны заключили соглашение на 2 года.

27-го июля румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку из-за давления болельщиков "Динамо".

Впоследствии Игорь Суркис сообщил, что Луческу остается в "Динамо". Столичный клуб опубликовал переписку Суркиса с Луческу, где тот действительно говорил об отставке.