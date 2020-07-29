Новий тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, який 29 липня святкує 75-річчя, в свій день народження проведе святкову вечерю разом з родиною Ігоря Суркіса, а також співробітниками команди.

На наступний день румунський фахівець проведе зустріч з гравцями команди. Про це повідомляє Sport.ro.

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27 липня Луческу поклав квіти до пам'ятника Валерію Лобановському, а фанати "Динамо" зустріли його дуже вороже.

Луческу хотів піти з "Динамо"

Мірча Луческу ледь не покинув "Динамо" на четвертий день після підписання контракту. Сторони уклали угоду на 2 роки.

27-го липня румунські ЗМІ повідомили, що Луческу подав у відставку через тиск вболівальників "Динамо".

Згодом Ігор Суркіс повідомив, що Луческу залишається у "Динамо". Столичний клуб опублікував листування Суркіса з Луческу, де той дійсно говорив про відставку.