Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про можливу відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера київського клубу.

Суркіс не спростував і не підтвердив відставку

Ігор Суркіс у коментарі Dynamomania заявив, що немає інформації про відставку 74-річного Луческу. Мірча став тренером киян 23-го липня.

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У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись іде або приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації,

– повідомив Суркіс.

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в ефірі FootballHub зателефонував Суркісу. Президент киян заявив, що у "Динамо" є тренер.

Луческу покинув "Динамо"? Луческу був представлений головним тренером "Динамо" 23-го липня. Сторони уклали контракт на 2 роки з опцією продовження на рік. Після підписання контракту Луческу покинув Україну. Про відставку Мірчі 27-го липня інформує румунський ресурс gsp.ro. Повідомляється, що Луческу відмовився тренувати "Динамо" через фанатів клубу.