Суркіс відреагував на відставку Луческу
Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про можливу відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера київського клубу.
Суркіс не спростував і не підтвердив відставку
Ігор Суркіс у коментарі Dynamomania заявив, що немає інформації про відставку 74-річного Луческу. Мірча став тренером киян 23-го липня.
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У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись іде або приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації,
– повідомив Суркіс.
Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик в ефірі FootballHub зателефонував Суркісу. Президент киян заявив, що у "Динамо" є тренер.