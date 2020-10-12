Лопес наплевал на Ломаченко перед боем за звание абсолютного чемпиона мира: видео
Меньше недели остается до одного из самых интригующих поединков в мировом боксе в 2020 году. Уже в ближайшую субботу в Лас-Вегасе встретятся Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.
На странице TopRank в инстаграме появилось довольно эмоциональное видео.
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В анонсе Василий заговорил на английском, рассказав, что положит на весы все свое мастерство. А вот его оппонент в прямом и переносном смысле наплевал на опыт и достижения Ломаченко-младшего.
Главное о бое Ломаченко – Лопес
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте есть то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.
- Также бой может состоятся при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и позволили собирать на мероприятиях до 250 человек.
- Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.
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