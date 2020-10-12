Лопес наплював на Ломаченка перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу: відео
Менше тижня залишається до одного з найбільш інтригуючих поєдинків у світовому боксі в 2020 році. Уже в найближчу суботу в Лас-Вегасі зустрінуться Василь Ломаченко та Теофімо Лопес.
На сторінці TopRank в інстаграмі з'явилося досить емоційне відео.
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В анонсі Василь заговорив по-англійськи, розповівши, що покладе на ваги всю свою майстерність. А ось його опонент в прямому і переносному сенсі наплював на досвід і досягнення Ломаченка-молодшого.
Головне про бій Ломаченко – Лопес
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
- Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.
- Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.
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