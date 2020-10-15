Команды Лопеса и Ломаченко сдали тесты на COVID-19 перед самым ожидаемым боем года: результаты
Команда чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса сдали обязательные тесты на коронавирус. Все результаты были отрицательными.
Лишь несколько дней осталось до одного из самых ожидаемых поединков 2020 года между Ломаченко и Лопесом. Теперь команды боксеров прошли обязательное тестирование на СOVID-19. О результатах тестов сообщил менеджер украинца Эгис Климас в своем Instagram-аккаунте.
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Результаты тестов на коронавирус
По его словам, все результаты оказались отрицательными, поэтому боксеры и их команды продолжают усиленно готовиться к бою в Лас-Вегасе, который состоится уже 17 октября.
"Командам сообщили, что результаты тестирования оказались отрицательными. Все готово. Осталось только несколько дней до боя Ломаченко – Лопес", – написал Климас.
Бой Ломаченко – Лопес: главное
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте есть то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.
- Также может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и позволили собирать на мероприятиях до 250 человек.
- Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.
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