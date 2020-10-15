Команда чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса сдали обязательные тесты на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Лишь несколько дней осталось до одного из самых ожидаемых поединков 2020 года между Ломаченко и Лопесом. Теперь команды боксеров прошли обязательное тестирование на СOVID-19. О результатах тестов сообщил менеджер украинца Эгис Климас в своем Instagram-аккаунте.

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Результаты тестов на коронавирус

По его словам, все результаты оказались отрицательными, поэтому боксеры и их команды продолжают усиленно готовиться к бою в Лас-Вегасе, который состоится уже 17 октября.

"Командам сообщили, что результаты тестирования оказались отрицательными. Все готово. Осталось только несколько дней до боя Ломаченко – Лопес", – написал Климас.

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