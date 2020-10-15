Команди Лопеса та Ломаченка здали тести на COVID-19 перед найочікуванішим боєм року: результати
Команда чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) та чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса здали обов'язкові тести на коронавірус. Всі результати були негативними.
Лише декілька днів залишилось до одного з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року між Ломаченком та Лопесом. Тепер команди боксерів пройшли обов'язкове тестування на СOVID-19. Про результати тестів повідомив менеджер українця Егіс Клімас у своєму Instagram-акаунті.
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Результати тестів на коронавірус
За його словами, всі результати виявились негативними, тому боксери та їх команди продовжують посилено готуватись до бою у Лас-Вегасі, який відбудеться вже 17 жовтня.
"Командам повідомили, що результати тестування виявились негативними. Все готово. Залишилось лише декілька днів до бою Ломаченко – Лопес", – написав Клімас.
Бій Ломаченко – Лопес: головне
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
- Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.
- Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.