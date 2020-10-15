Команда чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBС Franchise в легкому дивізіоні Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) та чемпіона IBF у легкій вазі Теофімо Лопеса здали обов'язкові тести на коронавірус. Всі результати були негативними.

Лише декілька днів залишилось до одного з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року між Ломаченком та Лопесом. Тепер команди боксерів пройшли обов'язкове тестування на СOVID-19. Про результати тестів повідомив менеджер українця Егіс Клімас у своєму Instagram-акаунті.

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Результати тестів на коронавірус

За його словами, всі результати виявились негативними, тому боксери та їх команди продовжують посилено готуватись до бою у Лас-Вегасі, який відбудеться вже 17 жовтня.

"Командам повідомили, що результати тестування виявились негативними. Все готово. Залишилось лише декілька днів до бою Ломаченко – Лопес", – написав Клімас.

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