Наймолодший в історії боксу абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес прокоментував перемогу над українцем Василем Ломаченком. 23-рчний Лопес зізнався, що присвятив перемогу померлому хлопчику.

Після поєдинку Лопес заявив, що присвячує перемогу хлопчику, який помер за два дні до трагічної загибелі баскетболіста Кобі Браянта. Про це повідомляє Tibuna.com.

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Лопес не уточнив, про якого хлопчика йдеться.

Я повинен дякувати Богу. Це заради мого хлопчика, який пішов з життя раніше в цьому році – за два дні до смерті Кобі. Я вдячний, і кожен день я йду з цим. І зараз я відчуваю себе добре,

– сказав Лопес.

Після 11 раунду батько та тренер Лопеса повідомив боксеру, що він перемагає. Лопес-старший попросив сина не ризикувати. Теофімо розповів, чому не послухав батька.

"Я – боєць, мені потрібно копати глибше, я знав, що він насунеться. Я не міг дати йому це зробити, не міг розраховувати на суддівські оцінки, я теж можу вдарити. Мені плювати, я один удар приймаю і відразу віддаю. Так роблять справжні чемпіони – виходять на ринг і шукають шлях до перемоги", – сказав Лопес.

Ломаченко не сказав нічого поважного після бою

Лопес прокоментував розмову з Ломаченками у їх кутку після поєдинку. Теофімо зізнався, що не почув нічого поважного.

"Ні, нічого подібного. Я підійшов до нього і сказав Папаченко: "Відмінний бій. Дякую за роботу, спасибі, хлопці". Я сказав Ломі: "Вибач. Загалом, вибач, але справа зроблена".

Я знав, що виграв бій, але він тільки сміявся. Люди говорили, що він – номер один pound-for-pound, але я перебоксував його", – зазначив Лопес.