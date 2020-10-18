Результат бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес, ймовірно, претендуватиме на "апсет" 2020 року. Боксерський свій вітає Лопеса після сенсаційної перемоги над українцем.

Більшість експертів та боксерів вважають, що Лопес здобув заслужену перемогу. 24 канал зібрав коментарі головних зірок світу боксу про бій Ломаченка з Лопесом.

Дізнайтесь більше: Ломаченко програв в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Леннокс Льюїс

"Лопес переконливо обіграв Ломаченка. Після трьох раундів ви знаєте, хто ваш противник. Не розумів, чому Ломаченко в основному віддавав більшу частину бою, перш ніж увімкнувся. На той час уже занадто пізно. Вітаю нового царя гори".

Lopez beats Lomachenko convincingly. After three rounds u know who ur opponent is. Didn’t understand why Loma basically gave away most of fight before getting into gear. Too late by then. Congrats to the new king of the hill. — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) October 18, 2020

Менні Пакьяо

"Вітаю Теофімо Лопеса з беззастережно відмінним виступом".

Congratulations to @TeofimoLopez for an undisputed great performance. — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) October 18, 2020

Теренс Кроуфорд

"Я вже давно говорив Top Rank про те, що Теофімо готовий. Хороша робота, приятель. Ми говорили про цей день багато років".

I been telling @trboxing for years @TeofimoLopez was ready good job young fella we been talking about this day for years — Terence Crawford (@terencecrawford) October 18, 2020

Макс Келлерман

"Теофімо Лопес просто перебоксував, ймовірно, найкращого в P4P у світі. Не дозволив Ломаченку увійти в бій, і коли Лома намагався пробитися до нього – Тео відповідав. Вітаю Теофімо – небитого абсолютного чемпіона світу в легкій вазі!"

Дейв Колдуелл

"Розумний, терплячий старт від Лопеса, де він тільки контролював дистанцію, був дуже вражаючим. Лома не міг вийти на будь-яку позицію для роботи без ризику бути оголеним перед більшим бійцем з великою міццю. Уявіть, досягти такого у 23 роки. Ух ти".

Едді Хірн

"Щойно прокинувся..Лопес вау !!!"

Just woke up..Lopez wow!!! — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 18, 2020

"Один український гранд падає ... # UsykChisora"

One Ukrainian great falls... #UsykChisora — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 18, 2020