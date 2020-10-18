Вітаю нового короля: як боксерський світ реагує на поразку Ломаченка
Результат бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес, ймовірно, претендуватиме на "апсет" 2020 року. Боксерський свій вітає Лопеса після сенсаційної перемоги над українцем.
Більшість експертів та боксерів вважають, що Лопес здобув заслужену перемогу. 24 канал зібрав коментарі головних зірок світу боксу про бій Ломаченка з Лопесом.
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Леннокс Льюїс
"Лопес переконливо обіграв Ломаченка. Після трьох раундів ви знаєте, хто ваш противник. Не розумів, чому Ломаченко в основному віддавав більшу частину бою, перш ніж увімкнувся. На той час уже занадто пізно. Вітаю нового царя гори".
Менні Пакьяо
"Вітаю Теофімо Лопеса з беззастережно відмінним виступом".
Теренс Кроуфорд
"Я вже давно говорив Top Rank про те, що Теофімо готовий. Хороша робота, приятель. Ми говорили про цей день багато років".
Макс Келлерман
"Теофімо Лопес просто перебоксував, ймовірно, найкращого в P4P у світі. Не дозволив Ломаченку увійти в бій, і коли Лома намагався пробитися до нього – Тео відповідав. Вітаю Теофімо – небитого абсолютного чемпіона світу в легкій вазі!"
Дейв Колдуелл
"Розумний, терплячий старт від Лопеса, де він тільки контролював дистанцію, був дуже вражаючим. Лома не міг вийти на будь-яку позицію для роботи без ризику бути оголеним перед більшим бійцем з великою міццю. Уявіть, досягти такого у 23 роки. Ух ти".
Едді Хірн
"Щойно прокинувся..Лопес вау !!!"
"Один український гранд падає ... # UsykChisora"