Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко прокоментував поразку Теофімо Лопесу. У поєдинку за титули WBC, WBA, WBO та IBF український боксер програв рішенням суддів.

Ломаченко не згоден з рішенням суддів

32-річний українець поставив під сумнів рішення суддів, які побачили переконливу перемогу Лопеса. Про це повідомляє Tibuna.com.

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Ломаченко переконаний, що друга половина поєдинку була на його користь.

Я не знаю. Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Можливо, він десь вигравав на 1-2 раунду, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що другу половину я забрав,

– сказав Василь після бою.

Ломаченко заявив, що хоче переглянути повтор поєдинку, адже не погоджується з рішенням суддів. Втім, Василь не сперечається з результатом поєдинку.

Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся,

– розповів Ломаченко.

Український боксер розповів, що подальші рішення щодо своєї кар'єри прийматиме після розмови з промоутером.

"Зараз я поїду додому. Потім я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі", – сказав Ломаченко.