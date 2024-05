В ночь на 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Непростой 12-раундовый поединок завершился победой украинского боксера.

Впервые за последние 25 лет королевский дивизион получил абсолютного чемпиона. Усик объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.

Василий Ломаченко поздравил своего кума с выдающимся успехом, сделав публикацию в фейсбуке.

Best of the Best. Лучший! Вот это моментище! Слава тебе, Господи, слава тебе! Мир всем,

– написал Ломаченко.

Ломаченко отреагировал на победу Усика / фото из фейсбука боксера

Напомним, что 12 мая Василий Ломаченко снова стал чемпионом мира, получив пояс IBF в легком весе. Он нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа, который ранее был абсолютным чемпионом мира.

