Им стал Александр Усик. Украинец провел 12 огненных раундов против "Цыганского короля" и одержал победу раздельным решением судей.

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Фьюри доволен своим выступлением

После боя бывший чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал свое первое поражение на профессиональном уровне. Он заявил, что доволен собой и отдал должное украинскому боксеру.

"Сейчас я очень счастлив. Считаю, показал лучшее возможное выступление. Думал, что победил. Но имеем то, что имеем. Рад из-за своего выступления. Мы оба получили гонорары, оба вернемся к своим женам и детям, дали шоу фанатам.

Усику 37 лет, мне 36 – мы больше не дети. Мы в конце своих карьер, показали прекрасный бой. Горжусь собой. В девятом раунде я пострадал, но вернулся – именно это делает "Цыганский король". Рад, что мы оба целыми вышли из ринга. Смотрим уже на следующий бой", – сказал Фьюри.

Отметим, что в девятом раунде британский боксер оказался в нокдауне и только вмешательство судьи спасло его от нокаута.

Интересно. После завершения боя Александр Усик и Тайсон Фьюри провели короткую беседу в ринге. Британец во время разговора предложил украинскому боксеру провести вместе отпуск с семьями и заявил о желании посетить Украину.

Напомним, что впереди Фьюри и Усика ожидает реванш. Они уже согласились на поединок, который должен состояться в середине октября.