В мае 2024 года состоялся бой за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца раздельным решением судей, однако между боксерами еще состоится реванш.

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Фьюри уверен в своих силах на реванш

Британец еще даже не начал тренировочный лагерь и даже не планирует это делать в ближайшее время, однако уже длительное время работает именно разговорами о том, что он одолеет Усика.

На этот раз в своем инстаграме Фьюри выложил рейтинг, где украинец находится на вершине, сообщив, что 21 декабря именно он займет это место.



Ожидания Тайсона Фьюри / Скриншот из сторис боксера

Напомним, что реванш между Фьюри и Усиком состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.