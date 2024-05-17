В пятницу, 17 мая, в столице Саудовской Аравии состоялась официальная процедура взвешивания и финальная битва взглядов. Уже завтра непобежденные чемпионы Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут на ринг, пишет 24 Канал.
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База от украинского чемпиона
Этот поединок вызвал огромный ажиотаж у мирового сообщества. К чести Александра Усика он не забывает доносить важные месседжи о войне в Украине.
В частности на процедуру взвешивания Усик прибыл в яркой вышиванке, на которой был портрет украинского военного Александра Мациевского и строки стихотворения, которые посвятил ему наш чемпион.
Усик прибыл в вышиванке с портретом Героя Украины: смотрите видео
Подвиг Александра Мациевского
Напомним, что Александр Мациевский был солдатом Вооруженных сил Украины. В составе своего подразделения он защищал Родину от захватчиков.
В конце декабря 2022 года он попал в плен к оккупантам. Долгое время была неизвестной его судьба. Впоследствии в сети появилось видео казни украинского военного. Последними словами Героя был лозунг: "Слава Украине".
Александр Усик посвятил воину следующие строки:
- "Слава Украине – за такие слова, пулю ты получил и тебя нет, но память вечная воин тебе, ты за Неньку родную – врагов давил. Показал ты силу, силу ВСУ. Так, Героям Слава. А тебе в раю".