Поединок мог состояться еще два года назад, но Ломаченко отказался от боя из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Василий стал на защиту родной страны, поэтому Джордж Камбосос подрался с Девином Хейни, потеряв все пояса легкого веса, сообщает 24 Канал.

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Тотальное доминирование Ломаченко

И вот весной 2024-го боксеры такой провели долгожданный поединок за вакантный пояс IBF, которым ранее владел Хейни.

Первым на ринге появился перед родной публикой Камбосос. Ломаченко вышел на публику в костюме с изображением Иисуса Христа.

Видео выхода Ломаченко на ринг

Боксеры начали поединок с разведки, взрываясь контратаками, в частности смелее был Василий. Камбосос же больше действовал в защите. Стартовый раунд закончился серией джебов от украинца.

Во втором раунде украинский боксер несколько раз мощно пробивал по сопернику, зажимая его у канатов. Бой начинался под полным контролем Василия. Команда Камбососа посоветовала Джорджу больше использовать джеб, но как-то боксер не слишком прислушался к советам тренера.

Австралиец пытался провоцировать Василия

Что не скажешь о работе австралийского боксера в следующем раунде, который несколько раз выбрасывал апперкот и джеб. Ломаченко тоже не отсиживался в обороне. На последних секундах боксеры показали настоящее зрелище, после чего Джордж что-то эмоционально сказал в сторону украинского соперника. Боксеров остановил рефери в ринге.

Эмоциональный момент из боя Ломаченко – Камбосос: смотрите видео

В 4-м раунде оба бойца пропустили несколько мощных комбинаций. Ломаченко больше использовал джеб, который раз за разом прилетал по корпусу и голове Джорджа. Очень интересный поединок был для поклонников бокса.

В следующем раунде Камбосос впервые едва не упал после сильного джеба украинца. В каждом из 5-ти раундов Ломаченко выбрасывал больше точных ударов, Джордж боксировал вторым номером.

Лишь по окончании 6-го раунда в углу боксера из Австралии прозвучали одобрительный фидбет тренера о работе Камбососа.

Первое падение Камбососа

В 7-м раунде Ломаченко классно вывернулся от удара соперника. Джордж оказался на настиле ринга, но быстро стал на ноги. Было видно, как сложно дышит Камбосос уже в середине поединка.

Два следующих раунда были довольно ровные. Первые раунды забрали слишком много сил у обоих бойцов. Очень классно Ломаченко ответил серией апперкотов в голову и бок корпуса соперника, зажав его к углу ринга.

10-й чемпионский раунд был не таким активным от обоих боксеров. После гонга австралийцы продолжали обрабатывать бровь, которая страдала от сильных ударов украинского соперника.

В предпоследнем раунде Камбосос во второй раз оказался на настиле. А уже через несколько секунд и в третий раз. Судья отсчитал и объявил победу украинца.

Василий Ломаченко одержал победу над болтливым Джорджем Камбососом. Василий показал дерзкому австралийцу, что работа под руководством российского тренера к добру не приводит.