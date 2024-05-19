Поединок начался поздно ночью по киевскому времени. В андеркарде свою победу одержал украинец Даниэль Лапин. Уже в первом раунде украинский боксер мощно пробил в голову португальца Октавиу Пудивитра. После чего Лапин побежал добивать претендента на титул. Встречу остановил судья, сигнализировав о победе Даниэля, который завоевал вакантный пояс чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе, сообщает 24 Канал.

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Долгожданная битва

До этого последним абсолютным чемпионом в этой весовой категории был легендарный Леннокс Льюис. В 1999 году боксеры подрались только за три чемпионских пояса, которые достались Льюису, а Эвандер Холифилд ушел с ринга побежденным.

Именно Холифилд перед боем встретился с Усиком, чтобы поддержать украинца накануне важнейшего поединка.

Видео со встречи Холифилда и Усика

Поединок за абсолют привлек внимание топовых звезд спорта – Криштиану Роналду, Энтони Джошуа, Дерека Чисоры и другие. Также поединок посетили украинцы Андрей Шевченко и Владимир Кличко.

Украинский гетман

Первым на ринг вышел Усик под песню Василия Жадана "Братья". Александр выбрал невероятный образ гетмана. На одежде была символика футбольного клуба Полесье Житомир, с которым у боксера подписан контракт.

Видео выхода Усика

После чего выход Фьюри уже был слишком блеклым.

Как Фьюри вышел в ринг: смотрите видео

После чего как легендарный конферансье Майкл Баффер объявил достижения обоих боксеров, бой был начат.

Боксеры с разведки начали поединок. Были несколько моментов, когда Усик взрывался ударами с левой. Фьюри же успевал не только защищаться, но и веселить публику.

На старте второго раунда замечательная двойка прошла от Александра. Украинец периодически зажимал соперника к канатам.

Третий раунд начался с точного удара от британца. Усику нужно было дотягиваться до Фьюри, который постоянно держал вытянутую перед собой руку. Тайсон отвечал джебом. Третья 3-минутка закончилась двойкой от Александра.



Усик – Фьюри / Фото Getty Images

В следующем раунде боксеры уже начали включать скорость. Усик начал затягивать свои комбинации ударов, о которых так просили в команде Александра. В углу Тайсона начали уже нервничать.

5-й раунд Тайсон начал джебом. Усик отвечал двойками, но британец продолжал пробивать по туловищу украинца, ища печень соперника.

Очень быстро бой добрался до своего экватора. Очень сложный раунд был для Александра, тяжело дышал украинец, пропустив несколько мощных ударов.

Фьюри начал действовать в клинче, пробивая по корпусу украинца. Усик ответил на это замечательным ударом с левой. Перед гонгом Александр прекрасно выбросил несколько ударов в голову и туловище "Цыганского короля".



Бой Усик – Фьюри / Фото Getty Images

После 7-го раунда над глазом Усика уже виднелось рассечение.

Первая кровь и нокдаун для Фьюри

8-й раунд очень активно начали боксеры. Фьюри выбросил апперкот, но Усик мгновенно ответил классной двойкой. Тайсон периодически пытался пробивать ниже пояса, но судья не слишком обращал на это внимание. Один из ударов привел к крови на лице Фьюри – у британца был разбит нос.

В 9-м раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. Судья начал отсчитывать британцу, которого спасли только канаты и гонг.

Напряженные чемпионские раунды

В 10-м раунде Усик сразу бросился в атаку, чтобы добить Тайсона, который продолжал стоять на ногах. Фьюри больше действовал у канатов. Украинец контролировал ход этого раунда, пробивая по корпусу "Цыганского короля". В конце раунда Александр классно с левой пробил в голову Фьюри, который несколько потерял координацию.

Предпоследний раунд Усик начал с двойки, которую Фьюри сразу перевел в клинч. Британец уже боксировал не слишком активно. Александр же несколько раз выбрасывал левый удар.

В последнем чемпионском раунде боксерам уже нечего было терять. Усик сразу пошел в наступление, но и Тайсон отвечал боковым в голову украинца.

С гонгом Фьюри поцеловал Усика в голову. Боксеры прошли весь 12-раундовый путь. Тогда все дело было за судьями и их записками.

ТААААККК!!! Судьи отдали победу Александру Усику – 115:112, 113:114, 114:113!!!