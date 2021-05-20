Ломаченко може покинути США

Василь Ломаченко вирішив додати у дворі будинку у Лос-Анджелесі трохи української символіки. Український боксер у своїх соцмережах поділився роликом, у якому видно, як спортсмен підняв прапор свого рідного міста з Одеської області – Білгород-Дністровського.

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На таке відео доволі неоднозначно відреагували місцеві жителі США. Вони залишили негативні коментарі під постом українця. Один із них взагалі попросив боксера поїхати з їх країни через неповагу до американців: "Це Америка. Не підіймай свій прапор вище за нашого. Забирайся додому, якщо тобі це не подобається! Я б не приїхав до вашої країни і не підняв би свій прапор вище за вашого".

Відео, як Ломаченко підіймав прапор у США

Бій Ломаченко – Накатані