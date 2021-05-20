Ломаченко може покинути США
Василь Ломаченко вирішив додати у дворі будинку у Лос-Анджелесі трохи української символіки. Український боксер у своїх соцмережах поділився роликом, у якому видно, як спортсмен підняв прапор свого рідного міста з Одеської області – Білгород-Дністровського.
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На таке відео доволі неоднозначно відреагували місцеві жителі США. Вони залишили негативні коментарі під постом українця. Один із них взагалі попросив боксера поїхати з їх країни через неповагу до американців: "Це Америка. Не підіймай свій прапор вище за нашого. Забирайся додому, якщо тобі це не подобається! Я б не приїхав до вашої країни і не підняв би свій прапор вище за вашого".
Відео, як Ломаченко підіймав прапор у США
Бій Ломаченко – Накатані
- Поєдинок між Ломаченком та Накатані офіційно відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
- На початку травня промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Український боксер повернеться на ринг після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Через це фіаско Василь втратив титули WBC, WBA, WBO.
- Накатані також програвав Лопесу, однак у попередньому поєдинку він переміг. Японець здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара.
- 10 травня боксер з України вже вилетів у США, щоб розпочати підготовку до бою. Ломаченко активно тренується на узбережжі Тихого океану.