Ломаченко – профессор в своем деле

Беленюк считает, что бой с Накатани будет проходным для Ломаченко. Впрочем, Жан признался, что ничего не знает о японском сопернике Василия.

К слову Ломаченко полетел в США для подготовки к бою с Накатани: фото

Думаю, это будет интересный бой. Все поединки Василия – зрелищные, профессиональные. Ломаченко – профессор в своем деле. Не могу ничего сказать о Накатани, потому что не видел его поединков. Уверен, что этот бой будет проходным для Василия. После поражения он будет еще больше хотеть победить,

– сказал Жан.

Вместе с тем, борец считает, что у Ломаченко чемпионский характер.

"Ломаченко – чемпион. Чем отличаются чемпионы от обычных спортсменов? Это характер. Они даже после кризисных ситуаций поднимаются и побеждают, их это не ломает, а мотивирует", – резюмировал Беленюк.

Что известно о бое Ломаченко – Накатани