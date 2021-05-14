Ломаченко – профессор в своем деле
Беленюк считает, что бой с Накатани будет проходным для Ломаченко. Впрочем, Жан признался, что ничего не знает о японском сопернике Василия.
К слову Ломаченко полетел в США для подготовки к бою с Накатани: фото
Думаю, это будет интересный бой. Все поединки Василия – зрелищные, профессиональные. Ломаченко – профессор в своем деле. Не могу ничего сказать о Накатани, потому что не видел его поединков. Уверен, что этот бой будет проходным для Василия. После поражения он будет еще больше хотеть победить,
– сказал Жан.
Вместе с тем, борец считает, что у Ломаченко чемпионский характер.
"Ломаченко – чемпион. Чем отличаются чемпионы от обычных спортсменов? Это характер. Они даже после кризисных ситуаций поднимаются и побеждают, их это не ломает, а мотивирует", – резюмировал Беленюк.
Что известно о бое Ломаченко – Накатани
- Ломаченко и Накатани официально встретятся 26 июня. Бой состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада (США).
- В начале мая промоутерская компания Top Rank подтвердила бой и опубликовала промо поединка.
- Предыдущий бой Ломаченко провел осенью 2020 и проиграл Теофимо Лопесу. Василий потерял титулы WBC, WBA, WBO.
- Накатани также проигрывал Лопесу, однако в предыдущем поединке он победил. Японец одолел скандального Феликса Вердехо, которому грозит смертная казнь.