Ломаченко не считает, что проиграл Лопесу
Источник:Top Rank Boxing
Василий Ломаченко вспомнил болезненное поражение от Теофимо Лопеса. Украинец до сих пор не может смириться с потерей чемпионских титулов.
Ломаченко: Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом
О бое с американцем Василий Ломаченко рассказал в документальном фильме "RELENTLESS: Lomachenko". Украинский боксер детально разобрал поединок с Теофимо Лопесом.
Интересно Ломаченко попытается перечеркнуть чемпионскую мечту Комми
Боксер из Украины не соглашается с решением судей, отдавших победу сопернику.
Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом. Нет, я так не считаю. Я смотрел этот бой в медленном повторе – это была ничья,
– сказал украинец.
Отметим, что уже 11 декабря Ломаченко вернется на ринг после победы нокаутом над Масайоши Накатани. Соперником украинца будет ганец Ричард Комми. По сообщению СМИ, за бой Василий может заработать 750 тысяч долларов. Однако этот гонорар может вырасти, ведь все будет зависеть от покупки трансляций.
Противостояние Ломаченко – Лопес
- В октябре 2020 года Ломаченко потерял чемпионские титулы в бою с Лопесом. Украинец потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- После этого Василий и его команда пытались организовать реванш с Теофимо. Но американец наотрез отказывался от второго поединка. Он выдвинул одно условие, которое могло позволить организовать поединок.
- Уже в своей первой защите Лопес проиграл Камбососу.
- Теперь Ломаченко хочется провести бой с Джорджем, чтобы вернуть свои пояса. Австралиец пообещал Василию дать шанс, но впоследствии начал говорить о других соперниках.
- Глава Top Rank Боб Арум уже контактировал с промоутером австралийского боксера по противостоянию с Ломаченко.