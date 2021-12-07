Ломаченко: Я не відчуваю, що програв бій із Лопесом

Про бій з американцем Василь Ломаченко розповів у документальному фільмі "RELENTLESS: Lomachenko". Український боксер детально розібрав поєдинок з Теофімо Лопесом.

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Боксер із України не погоджується із рішенням суддів, які віддали перемогу супернику.

Я не відчуваю, що програв бій із Лопесом. Ні, я так не вважаю. Я дивився цей бій у повільному повторі – це була нічия,

– сказав українець.

Відзначимо, що вже 11 грудня Ломаченко повернеться на ринг після перемоги нокаутом над Масайоші Накатані. Суперником українця буде ганець Річард Коммі.За повідомленням ЗМІ, за бій Василь може заробити 750 тисяч доларів. Однак цей гонорар може зрости, адже все залежатиме від купівлі трансляцій.

Протистояння Ломаченко – Лопес