Ломаченко: Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом

О бое с американцем Василий Ломаченко рассказал в документальном фильме "RELENTLESS: Lomachenko". Украинский боксер детально разобрал поединок с Теофимо Лопесом.

Интересно Ломаченко попытается перечеркнуть чемпионскую мечту Комми

Боксер из Украины не соглашается с решением судей, отдавших победу сопернику.

Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом. Нет, я так не считаю. Я смотрел этот бой в медленном повторе – это была ничья,

– сказал украинец.

Отметим, что уже 11 декабря Ломаченко вернется на ринг после победы нокаутом над Масайоши Накатани. Соперником украинца будет ганец Ричард Комми. По сообщению СМИ, за бой Василий может заработать 750 тысяч долларов. Однако этот гонорар может вырасти, ведь все будет зависеть от покупки трансляций.

Противостояние Ломаченко – Лопес