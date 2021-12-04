Арум хочет бой Ломаченко – Камбосос

Об этом рассказал промоутер австралийского боксера Лу Дибелла. Боб Арум хотел бы организовать бой Джордж Камбосос – Василий Ломаченко.

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Глава Top Rank уже связывался с промоутером абсолютного чемпиона мира в легком весе. Дибелла ответил Аруму, чтобы тот следил за боем Ломаченко с Ричардом Комми. По его мнению, ганец может нанести поражение украинскому боксеру.

Я общался с Бобом Арумом. Но когда он позвонил, я сказал, что ему лучше следить, чтобы мой друг Ричард Комми не побил Ломаченко. Тем не менее, нет сомнений, что с ними тоже будут переговоры. Я говорил с PBC о других вариантах. Джервонта Дэвис – это также возможный соперник,

– сказал Лу Дибелла.

Свой следующий поединок Камбосос хочет провести в родной Австралии. После триумфального поединка с Теофимо Лопесом боксер предложил сопернику побоксировать в Австралии.

К слову. Ломаченко 11 декабря подерется против Комми. Бой состоится в Нью-Йорке.

Дибелла заявил, что последнее слово в вопросе следующего соперника будет иметь Камбосос: "Если поговорить с Камбососом, его отцом или Питером Каном, то все они скажут, что решение еще не принято, и они изучат варианты".

Боксерское трио Ломаченко – Камбосос – Лопес