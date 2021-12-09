Ломаченко может стать обязательным претендентом на бой с Камбососом в случае победы над Комми
Источник:ютуб-канал FightHype
Уже 11 декабря Василий Ломаченко в Нью-Йорке проведет сражение с Ричардом Комми. В случае победы у украинского боксера есть отличный шанс на титульный бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Арум: Все зависит от того, что хочет делать Камбосос
Глава Top Rank Боб Арум заговорил о потенциальном бое Ломаченко – Камбосос. Василий Ломаченко может стать обязательным претендентом для Джорджа по линии WBO.
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Но для этого есть одно условие. 11 декабря в Нью-Йорке украинскому боксеру нужно только победить Ричарда Комми.
Все зависит от того, что хочет делать Камбосос и чего хотят боксерские организации. Нас заверили, что WBO назначит Ломаченко обязательным соискателем. Безусловно, из-за пандемии мы будем рады отправиться в Австралию, потому что у меня есть большой опыт проведения боев в этой стране.
– сказал промоутер.
Арум добавил, что Ломаченко в легком весе может драться только с двумя соперниками – Камбососом и Дэвином Хейни, который владеет титулом WBC.
Глава организации назвал три города, которые могли бы принять этот горячий бой – Брисбен, Сидней и Мельбурн.
Интересно, что раньше Арум говорил о бое Ломаченко с Шакуром Стивенсоном. Этот поединок он назвал большим поединком, даже если он не будет титульным.
Ломаченко – Камбосос: потенциальный поединок
- Австралийский боксер нанес поражение Теофимо Лопесу и отобрал у американца чемпионские титулы.
- После чего Камбосос дал обещание украинцу, что тот сможет попытаться отобрать пояса в общем поединке. Ломаченко хочет выйти на ринг против Джорджа. Но впоследствии стал говорить уже о других соперниках.
- По мнению промоутера Александра Красюка, от боя Ломаченко – Комми зависит будущее легкого веса.
- Сам австралиец не будет посещать бой Василия против ганского соперника, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке. Новый абсолютный чемпион мира по этому дивизиону возвращается в родную страну.