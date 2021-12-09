Арум: Все залежить від того, що хоче робити Камбосос
Глава Top Rank Боб Арум заговорив про потенційний бій Ломаченко – Камбосос. Василь Ломаченко може стати обов'язковим претендентом для Джорджа за лінією WBO.
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Але для цього є одна умова. 11 грудня у Нью-Йорку українському боксеру потрібно лише перемагати Річарда Коммі.
Все залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом. Безумовно, через пандемію ми будемо раді вирушити до Австралії, бо маю великий досвід проведення боїв у цій країні,
– сказав промоутер.
Арум додав, що Ломаченко у легкій вазі може побитись лише з двома суперниками – Камбососом та Девіном Хейні, який володіє титулом WBC.
Глава організації назвав три міста, які могли б прийняти цей спекотний бій – Брісбен, Сідней та Мельбурн.
Цікаво, що раніше Арум говорив про бій Ломаченка з Шакуром Стівенсоном. Цей двобій він назвав великим поєдинком, навіть, якщо він не буде титульним.
Ломаченко – Камбосос: потенційний двобій
- Австралійський боксер завдав поразки Теофімо Лопесу та відібрав в американця чемпіонські титули.
- Після чого Камбосос дав обіцянку українцю, що той зможе спробувати відібрати пояси у спільному поєдинку. Ломаченко хоче вийти на ринг проти Джорджа. Але згодом почав говорити вже про інших суперників.
- На думку промоутера Олександра Красюка, від бою Ломаченко – Коммі залежить майбутнє легкої ваги.
- Сам австралієць не буде відвідувати бій Василя проти ганського суперника, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку. Новий абсолютний чемпіон світу у цьому дивізіоні повертається у рідну країну.