Арум: Все залежить від того, що хоче робити Камбосос

Глава Top Rank Боб Арум заговорив про потенційний бій Ломаченко – Камбосос. Василь Ломаченко може стати обов'язковим претендентом для Джорджа за лінією WBO.

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Але для цього є одна умова. 11 грудня у Нью-Йорку українському боксеру потрібно лише перемагати Річарда Коммі.

Все залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом. Безумовно, через пандемію ми будемо раді вирушити до Австралії, бо маю великий досвід проведення боїв у цій країні,

– сказав промоутер.

Арум додав, що Ломаченко у легкій вазі може побитись лише з двома суперниками – Камбососом та Девіном Хейні, який володіє титулом WBC.

Глава організації назвав три міста, які могли б прийняти цей спекотний бій – Брісбен, Сідней та Мельбурн.

Цікаво, що раніше Арум говорив про бій Ломаченка з Шакуром Стівенсоном. Цей двобій він назвав великим поєдинком, навіть, якщо він не буде титульним.

Ломаченко – Камбосос: потенційний двобій