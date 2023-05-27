Ломаченко обнялся с российским боксером Ковалевым после поражения от Хейни: возмутительное видео

Василий Ломаченко не сумел со второй попытки получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Девин Хейни сохранил за собой этот статус.

Мало людей ставить ставки на Ломаченко, почти все были уверены в победе Хейни. Так и случилось, не было не так легко, как думалось перед боем. Боксеры провели все 12 раундов, а победителя определили судьи. Рефери единогласно отдали победу американцу – 116:112 и дважды по 115:113, сообщает 24 Канал.

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С таким темпом поедет выступать в Россию.

Ломаченко и зрители на арене "MGM Grand" не могли поверить в такой результат. На пресс-конференции Василий отметил, что контролировал бой и был уверен в своей победе. Но судьи думали по-другому.

Менеджер украинца Эгис Климас заявил, что они будут обжаловать решение да уж даже подали письма во все боксерские организации (WBA, WBC, IBF, WBA).

В подтрибунном помещении после боя у объективов камер попали слезы Ломаченко. Однако теперь появилось еще одно видео после поединка, которое возмутило еще больше.

Василий тепло поздоровался и обнялся с российским боксером Сергеем Ковалевым, приехавшим посмотреть бой в Лас-Вегас. Боксер с украинским паспортом был рад видеть представителя страны-оккупанта. Похоже, что московские попы окончательно промыли мозг Василию.



Объятия Ломаченко и Ковалева / Скриншот с видео

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Интересно, что "любитель УПЦ МП" решил не зашквариваться снова и вышел на объявление боя с флагом Украины. Василий не повторил ошибку, которую совершил после боя с Ричардом Комми.

Отметим, что в победе Хейни усомнился даже глава Top Rank Боб Арум. Глава промоутерской компании удивлен таким решением судей. На что уже получил ответ от Девина, выразившийся в очень грубой форме.

Впоследствии Арум сообщил о будущем Ломаченко в боксе. Глава Top Rank сообщил, продолжит ли Василий боксировать на профессиональном уровне или поставит точку в своей карьере.