Перед началом боя традиционно были исполнены гимны обеих стран, а боксеры не стали придумывать яркие выходы на ринг. Ломаченко вышел в футболке на религиозную тематику, а Хэйни был одет в халат с изображением скелета, информирует 24 Канал.

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На этот раз обошлось без флага родного города

Боксеры выдали зрелищный 12-раундовый поединок, но не смогли определить более сильного. Потому судьба чемпионских поясов в легком весе была в руках судей. Рефери решили оставить все на своих местах и сообщили единогласно о победе американца – 116:112 и дважды в 115:113.

Только Хейни и его команда радовались победе. зрители на трибунах были огорчены услышанным решением, которое Ломаченко встретил с улыбкой, но иронической.

Отметим, что на оглашение финальных результатов Василий сразу набросил себе на плечи флаг Украины. На этот раз после боя никто не увидел флаг родного города боксера Белгород-Днестровского на спине Василия, как это было после боя с Ричардом Комми.

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Тогда этот поступок Ломаченко подверг резкой критике украинский народ.

А вот на перчатках Ломаченко были изображены как раз два флага – Украина и Белгород-Днестровский.

Отметим, что на пресс-конференции после поединка менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что их команда будет подавать апелляцию на решение судей. Он называет победу Хейни "ограбление среди бела дня". Его мнение разделяет много поклонников бокса, следивших за этим боем.