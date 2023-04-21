Бой Ломаченко – Хейни состоится на арене "MGM Grand". Действующий абсолютный чемпион мира по легкому весу Девин Хейни прокомментировал подготовку своего украинского соперника.
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Хейни: Ломаченко хочет сблизиться и сделать бой в клинче максимально грязным
Американский боксер заверил, что знает, какой стиль бокса будет исповедовать Ломаченко в предстоящем поединке. Хейни готовится к грязному бою против Василия.
Девин не скрывает радости, что, наконец, ему удастся выйти в ринг против украинца.
Знаю, что он готовится к грязному бою. Ломаченко хочет сблизиться и сделать бой в клинче максимально грязным. Слышал, что он для этого тренируется. Мы просто готовимся к тому, что он приготовит. Мы знаем, какой тип сражения он хочет. Я счастлив, что наконец-то получил поединок с ним. Приятно, что ситуация поменялась. Теперь я тот парень, который дает ему шанс. Счастлив, что могу показать себя,
– заявил Хейни.
Раньше Девин вспоминал Как в 2019-м предлагал Василию провести поединок. Но тогда украинец с пророссийскими религиозными воззрениями отказался от боя. Теперь боксеров свела сама судьба.
Ломаченко – Хейни: главное о бое за абсолют
- 29 марта появился официальный постер боя Ломаченко – Хейни да промо поединка. Как уже отмечалось ранее, поединок состоится 20 мая 2023 на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.
- Это будет вторая попытка Василия стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Ранее украинец уступил Теофимо Лопесу, который недолго владел этим званием. Сам Василий заверил, что это его последний шанс стать лучшим.
- Ломаченко и Хейни уже провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов.
- Провокаций в поведении боксеров не было. Внимание привлекла только футболка Ломаченко с изображением разгневанного Иисуса.
- Американец не поздоровался с Василием перед началом пресс-конференции.
Интересно, что в том поединке большинство поклонников бокса из Украины будут болеть за соперника Василия. Ломаченко продолжает заквариваться на теме московских попов и УПЦ МП.