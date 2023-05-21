Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни нанес третье поражение в карьере экс-чемпиону мира в трех дивизионах Василию Ломаченко. Боксер из Украины неплохо провел поединок, но судьи решить оставить пояса действующему чемпиону, пишет 24 Канал.

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Был бы украинцем – победил

Ломаченко второй раз не сумел воспользоваться шансом стать абсолютным чемпионом. После поражения Василий не сумел сдержать эмоции и расплакался. Таким расстроенным его еще никто не видел.

Впрочем, украинские болельщики не очень сочувствовали поражению Ломаченко. В комментариях фанаты вспомнили боксеру с украинским паспортом все его зашквары.

Особенно досталось Василию за поддержку пророссийской УПЦ МП.

"Не в того Бога "чемпион" уверовал, гордыня – самый страшный грех, жестоко наказуемый, как правило, еще при жизни грешника…"

"Бог деликатно намекнул Васе, что без Украины он никто и зовут его никак".

"Вот что значит не в ту церковь ходить".

Украинцы болели против Ломаченко / https://twitter.com/MMAFighting

В комментариях болельщики радовались поражению Ломаченко, продемонстрировав единодушие.

"Так ему и надо. Предателю по заслуге. Был бы украинцем – победил".

"Он обещал, что украинцы будут довольны. Читаю сообщения и вижу, что удовольствие получили все. Я тоже!"

"Момент истины. Карьера боксера недолгая, а статус "Абсолютного ватного черта", по версии украинского большинства, будет иметь до конца жизни".

"Это, пожалуй, первый случай, когда мы радуемся, что наш спортсмен проиграл. Что-то плохо за него московские попы молились".

Многие подписчики в социальных сетях считают, что теперь карьера Ломаченко завершена и желают ему уехать в Россию.

"Это начало твоей дороги к забвению! Украина едина, в этом сила, предателю нет места среди чемпионов!"

"Вот сейчас пусть валит в свою рашу! Нам он не надо ни по каким параметрам. А то еще подрядится молодежь тренировать, не дай Бог. А на московии хотя бы в дьяконы взяли".

По мнению фанатов, если бы Ломаченко с начала войны осудил действия российского агрессора, тогда он имел бы полную поддержку.

"Даю 100%, что если бы Лома даже после всех его зашкваров с 24 февраля 2022 года полностью перешел на сторону Украины во всех смыслах, то сейчас бы поддержка наших военных, граждан Украины, украинской церкви помогла бы выиграть этот бой!"

"Когда вся Украина молилась за Васю, он побеждал. Но он решил плюнуть украинцам в душу и получил результат русского мира".

Для объективности заметим, что в комментариях некоторые болельщики поблагодарили Ломаченко за бой.

"Ломаченко – гордость украинского бокса был, есть и будет. Обидно, что не победил, но у него есть время стать лучшим".

"Вася – ты настоящий чемпион, а судьи не компетентны!"

Однако очевидно, что Василий Ломаченко потерял большую часть своих болельщиков в Украине. Граждане не простили экс-чемпиону попытку усидеть на двух стульях.

Расстроенный Василий Ломаченко / скриншот с видео