Это будет веселая ночь, – Хейни обещает сломать Ломаченко

17 мая 2023, 10:20
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Источник:

Boxingnews 24

Уже 20 мая в Лас-Вегасе Девин Хейни попытается защитить свое звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко. Для боксера с украинским паспортом этот поединок будет последним шансом стать лучшим в этом дивизионе.

Автор: Софія Кулай