Это будет веселая ночь, – Хейни обещает сломать Ломаченко

Чем ближе к поединку, тем больше громких заявлений от абсолютного чемпиона мира по США. Девин Хейни не только обвиняет Василия Ломаченко, у и уверяет, что знает, какой стиль боя будет исповедовать украинец.

К теме Мне нравится быть андердогом, – Ломаченко верит в свою победу над Хэйни

Хейни: Вы можете просмотреть 1000 видео обо мне, но туда выйдет другой боец

По его мнению, Ломаченко будет вести "грязный" поединок, к которому он готов.

Мы все знаем, что план Ломы состоит в том, чтобы попытаться сблизиться и пытаться действовать грязно. Он будет делать подобные вещи. Я сильный боец, я велик и подготовлен. Я собираюсь сломать его. Знаю, что он будет пытаться измочить меня такими действиями, но я не позволю ему этого сделать,

– заявил Хейни.

Девин готовит сюрпризы для Ломаченко. Американский боксер обещает удивить и сломить украинского соперника.