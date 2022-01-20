Льюис против Усика – это была бы война, – легенда бокса мечтает о битве с украинцем
Источник:The Fight Is Right
Легендарный британский тяжеловес Леннокс Льюис на примере своего соотечественника Энтони Джошуа рассказал, какой бы он выбрал план на бой против действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Льюис дал несколько советов своему земляку Джошуа по поводу того, как следует вести бой с украинцем. Обидчик Виталия Кличко и сам был бы не прочь подраться с украинским чемпионом, если бы не возраст.
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Для меня бой с Усиком был бы миссией в том плане, что я обязан ее выполнить, должен это сделать. Вы спрашиваете, как я бился бы с Усиком? Я бы пошел в рубку, это же война,
– начал он.
"Все зависит от тренера Джошуа и их плана на бой. Я думаю, что в этот раз им следует выйти с планом, ведь я не понимаю, почему они говорят, что у них его не было. Как ты можешь обойтись без плана? Ты чемпион мира в сверхтяжелом весе и дерешься с другим чемпионом. Выходи с планом на бой. Я не знаю, что это было", – сказал Льюис.
Когда реванш Усика и Джошуа
- В сентябре 2021 года Усик сенсационно победил британского боксера.
- После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- По словам промоутера Усика, Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем, чтобы Усик вышел на ринг против Тайсона Фьюри.
- Однако британцу необходима гарантия, что предстоящее его сражение состоится с победителем.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предварительных деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может пройти уже в апреле.