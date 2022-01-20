Льюїс дав кілька порад своєму землякові Джошуа з приводу того, як треба вести бій із українцем. Кридник Віталія Кличка і сам був би не проти побитися з українським чемпіоном, якби не вік.
До слова Знає, як перемогти Усика: екссуперник українця хоче допомогти Джошуа
Для мене бій з Усиком був би місією у тому плані, що я зобов'язаний її виконати, маю зробити це. Ви питаєте, як би я бився з Усиком? Я пішов би в рубку, це ж війна,
– почав він.
"Все залежить від тренера Джошуа та їхнього плану на бій. Я думаю, що цього разу їм слід вийти з планом, адже я не розумію, чому вони кажуть, що в них його не було. Як ти можеш обійтись без плану? Ти чемпіон світу в надважкій вазі і б'єшся з іншим чемпіоном. Виходь із планом на бій. Я не знаю, що це було", – сказав Льюїс.
Коли реванш Усика та Джошуа
- У вересні 2021-го року Усик сенсаційно переміг британського боксера.
- Після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- За словами промоутера Усика, Джошуа готовий відступити від негайного реваншу з українцем, аби Усик вийшов на ринг проти Тайсона Ф'юрі.
- Проте британцеві необхідна гарантія, що майбутній його бій відбудеться з переможцем.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.