Льюїс дав кілька порад своєму землякові Джошуа з приводу того, як треба вести бій із українцем. Кридник Віталія Кличка і сам був би не проти побитися з українським чемпіоном, якби не вік.

До слова Знає, як перемогти Усика: екссуперник українця хоче допомогти Джошуа

Для мене бій з Усиком був би місією у тому плані, що я зобов'язаний її виконати, маю зробити це. Ви питаєте, як би я бився з Усиком? Я пішов би в рубку, це ж війна,

– почав він.

"Все залежить від тренера Джошуа та їхнього плану на бій. Я думаю, що цього разу їм слід вийти з планом, адже я не розумію, чому вони кажуть, що в них його не було. Як ти можеш обійтись без плану? Ти чемпіон світу в надважкій вазі і б'єшся з іншим чемпіоном. Виходь із планом на бій. Я не знаю, що це було", – сказав Льюїс.

Коли реванш Усика та Джошуа