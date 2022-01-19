У Бриедиса есть "секретная информация"
Латвиец приглашает Джошуа к себе в тренировочный лагерь. Он убежден, что знает, как победить украинца.
Смотрите также Хочу увидеть, как Джошуа победит Усика в Великобритании, – промоутер британца
"Чтобы я сказал Энтони Джошуа? Это секретная информация. Но Энтони счел бы ее очень полезной. Это большой секрет. Если мы встретимся, то можем поговорить об этом. Да, я предлагаю Джошуа вместе с командой приехать и тренироваться со мной", – сказал Бриедис.
Бриедис – Усик: главное
- В 2018 году латвиец проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.
- По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.
- Боксер провел успешную защиту пояса IBF в октябре 2021 года. Майрис в Риге победил 31-летнего немца Артура Манна и защитил звание чемпиона.
Усик забрал титулы у Джошуа
- В сентябре 2021-го Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Судьи единогласно отдали победу украинцу.
- Британец воспользовался возможностью реванша в противостоянии с Александром. Теперь фанатов ждет второй бой между боксерами.
- Промоутер Джошуа назвал возможную дату будущего поединка.
- По словам Хирна, до конца января 2022-го обе стороны должны согласовать дату следующего реванша.