Льюис дал несколько советов своему земляку Джошуа по поводу того, как следует вести бой с украинцем. Обидчик Виталия Кличко и сам был бы не прочь подраться с украинским чемпионом, если бы не возраст.

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Для меня бой с Усиком был бы миссией в том плане, что я обязан ее выполнить, должен это сделать. Вы спрашиваете, как я бился бы с Усиком? Я бы пошел в рубку, это же война,

– начал он.

"Все зависит от тренера Джошуа и их плана на бой. Я думаю, что в этот раз им следует выйти с планом, ведь я не понимаю, почему они говорят, что у них его не было. Как ты можешь обойтись без плана? Ты чемпион мира в сверхтяжелом весе и дерешься с другим чемпионом. Выходи с планом на бой. Я не знаю, что это было", – сказал Льюис.

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