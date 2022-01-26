Льюис порекомендовал Джошуа не брать отступные, а взять реванш у Усика

Леннокс Льюис не обошел стороной возможный второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Американец не брал бы отступные, будь он на месте Энтони.

Льюис: Я бы не взял эти деньги

56-летний легендарный боксер ответил на вопросы на своей странице в твиттере. Льюиса спросили, брал ли он отступные, чтобы отсрочить бой с соперником.

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Леннокс дал ответ, приведя пример Энтони Джошуа, которому предлагают деньги, чтобы отступить от реванша против Александра Усика.

Я не взял бы эти деньги. И прежде чем вы заговорите об отступных Тайсона, просто помните, что я не возвращался после поражения. Я бы сначала вернул свои пояса. Это не совет и не критика Джошуа. Это просто то, что сделал бы я,

– написал Льюис.

Джошуа и Усик еще далеки от реванша