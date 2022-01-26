Льюис: Я бы не взял эти деньги
56-летний легендарный боксер ответил на вопросы на своей странице в твиттере. Льюиса спросили, брал ли он отступные, чтобы отсрочить бой с соперником.
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Леннокс дал ответ, приведя пример Энтони Джошуа, которому предлагают деньги, чтобы отступить от реванша против Александра Усика.
Я не взял бы эти деньги. И прежде чем вы заговорите об отступных Тайсона, просто помните, что я не возвращался после поражения. Я бы сначала вернул свои пояса. Это не совет и не критика Джошуа. Это просто то, что сделал бы я,
– написал Льюис.
Джошуа и Усик еще далеки от реванша
- Усик победил Джошуа в 2021 году. Энтони не стал мириться с результатом и почти сразу активировал опцию реванша, прописанную в контракте.
- Второй поединок между боксерами может состояться весной 2022 года. Стороны вроде бы ведут переговоры.
- Украинец заявлял, что пока они еще далеки от реванша, который во второй раз может состояться в Великобритании.
- Именно поединок с Энтони – первый приоритет в планах Усика.
- Джошуа уверен, что ему удастся взять реванш у украинского боксера.
- Британец нашел причину в тренере, но, по мнению многих, проблемы скрываются в самом Энтони.