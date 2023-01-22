Космическая статистика Мудрика в дебюте за Челси: защитники соперников уже пьют успокоительные

Дебютная игра Михаила Мудрика за Челси поразила не только лондонских болельщиков. Украинец смело вступил в игру после замены во втором тайме.

Михаил Мудрик начал поединок со скамейки запасных. Левый вингер появился на поле на 55-й минуте, но 40 минут (35 основного времени и 5 компенсированных до матча минут) вполне хватило украинцу, чтобы показать себя во всей красе.

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Солидный дебют в АПЛ

За это время Мудрик показал 100-процентный отбор мяча. Отметим, что Михаила можно было увидеть не только у ворот Ливерпуля, но и у собственной штрафной, куда возвращался при атаках "мерсисайдцев". Украинец трижды успешно сыграл в отборе.

Также в активе Михаила 7 выигранных дуэлей, 4 касания в штрафной соперников и заработал на себе фол. Через 10 минут после появления на поле Мудрик упустил свой первый момент в футболке Челси. Он накрутил двух соперников, но забить в ближний угол владений Алиссона не удалось – мяч коснулся сетки, но с внешней стороны.

Мудрик стал лучшим в дриблинге, дважды в течение полученного времени обыграл соперников. Столько только у звезды Ливерпуля Мохаммеда Салаха.

К сожалению, даже столь замечательная игра Мудрика не принесла "аристократам" победы. Ливерпуль и Челси разошлись нулевой мировой.

Главный тренер "синих" Грэм Поттер похвалил Мудрика, а фанаты лондонского клуба даже спели песню в честь Михаила на "Энфилде".

3 февраля Челси дома примет Фулхэма. Михаил Мудрик может впервые сыграть на глазах родных болельщиков "синих" на "Стэмфорде Бридж".