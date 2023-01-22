Шахтер поздравил Мудрика с дебютом в Челси

Шахтер на своей странице в твиттере, который ведет по-английски, поздравил Михаила с дебютом. Прессслужба "горняков" коротко отреагировала на первый матч Мудрика в футболке "синих".
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Приветствие от "бывших"
Михаил Мудрик. С дебютом в АПЛ,
– говорится в публикации.
Шахтер поздравил Мудрика с дебютом в Челсе / Скриншот из твиттера "горняков"
Этот пост уже сыграл 1,6 миллиона просмотров и 45,3 тысячи предпочтений.
Также донецкий клуб прокомментировал пост Челси в инстаграмме, в котором "аристократы" спросили своих болельщиков, каковы их впечатления от дебюта украинского футболиста. Шахтер отреагировал тремя смайлами – красным сердечком, флагом Украины и хлопающими ладонями.
Напомним, что "горняки" добились своего и оформили 100-миллионный трансфер Мудрика в Челси (70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов).
Главное о дебюте Мудрика в Челсе
- Михаил начал матч против Ливерпуля на скамье запасных "синих". На футбольном поле Мудрик появился на 55-й минуте вместо Льюиса Голла и проявил себя отлично.
- Он постоянно открывался под передачи, отдавал сложные ремни. Михаил дважды отзывался под передачи Хакима Зиеша на дальней стойке и даже имел особый случай забить. Мудрик стащил на себя двух футболистов, обыграл их и пробил в ближний угол. Мяч коснулся сетки, но с внешней стороны.
- Главный тренер Челси Грэм Поттера похвалил игру 22-летнего левого вингера.
- Фанаты "синих" уже даже спели песню о Мудрике, в которой вспомнили Украину и потролили Арсенал, которому не удалось переманить Михаила в свой клуб.
- Дебютный матч Мудрика в АПЛ закончился "сухой" мировой между Челси и Ливерпулем 0:0