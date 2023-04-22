Лучший во всех номинациях: Лионель Месси получил еще три золотых мяча

Аргентинский игрок продолжает сидеть на троне мирового футбола. Легендарный исполнитель покорил все номинации.

Лионель Месси стал лучшим футболистом мира по версии IFFHS. Аргентинцу за его выступления вручили еще три золотых мяча.

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Никто не составил конкуренции

Лидер сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим в трех номинациях по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS. К тому же легендарный футболист по итогам года стал победителем номинаций "лучший бомбардир" и "лучший плеймейкер" в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных). Аргентинец в свой актив забрал все возможные награды.

В честь признания Лионеля Месси наградили меньшими версиями "Золотого мяча" за каждую его победу. Вручили трофеи аргентинцу в столице Франции в Париже.

Лионель Месси с наградами / IFFHS

Трансферная сага аргентинца