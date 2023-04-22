Лучший во всех номинациях: Лионель Месси получил еще три золотых мяча
Источник:IFFHS
Аргентинский игрок продолжает сидеть на троне мирового футбола. Легендарный исполнитель покорил все номинации.
Лионель Месси стал лучшим футболистом мира по версии IFFHS. Аргентинцу за его выступления вручили еще три золотых мяча.
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Никто не составил конкуренции
Лидер сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим в трех номинациях по версии международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS. К тому же легендарный футболист по итогам года стал победителем номинаций "лучший бомбардир" и "лучший плеймейкер" в международных поединках (с участием клубов и национальных сборных). Аргентинец в свой актив забрал все возможные награды.
В честь признания Лионеля Месси наградили меньшими версиями "Золотого мяча" за каждую его победу. Вручили трофеи аргентинцу в столице Франции в Париже.
Лионель Месси с наградами / IFFHS
Трансферная сага аргентинца
- ПСЖ не может прийти к соглашению с аргентинским футболистом о продолжении сотрудничества. Французский гранд еще и поставил перед Лионелем бессмысленный ультиматум, чем сами себе вырыл яму.
- Месси активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же близкий друг аргентинца Луис Суарес нечаянно "анонсировал" камбек Месси в состояние "сине-гранатовых". Добивая ситуацию, у Лионеля возник еще один конфликт в ПСЖ, из-за чего он ушел с тренировки. В одном из матчей фанаты парижан освистали аргентинского футболиста
- К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов. 29 клубов американской лиги готовы вместе платить зарплату Лионелю, чтобы тот перебрался в любой коллектив МЧС.
- Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Саудовский коллектив уже предложил Месси соглашение, в котором отмечено, что Лионель будет получать в Аль-Хилале более 400 миллионов евро в год, что вдвое больше, чем Криштиану Роналду.