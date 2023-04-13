Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали единственными из самых влиятельных людей в 2023 году. Вместе с футболистами в сотню вошли еще три спортсмена.

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На вершине мира

Аргентинский футболист вошел в список "титанов". Текст-описание Лионеля написал швейцарский теннисист Роджер Федере, отметивший неизменное величие Месси в течение многих лет, чего так трудно достичь, а затем сохранить. Теннисист отметил, что на поле аргентинец ведет себя как волшебник, а его действия – произведение искусства.

Его осознание и ожидание почти вне понимания. Месси может вдохновлять будущие поколения. Я могу только надеяться, что мы сможем увидеть его уникальное творчество и артистизм подольше. Не моргайте слишком часто, когда Месси играет на поле. Вы можете пропустить что-то невероятное от человека момента,

– написал Роджер.

Что касается Килиана Мбаппе, то он попал в номинацию "инноваторов". Текст о французском таланте написала французская корреспондентка The Times Вивьен Уолт. Она отметила, что новоиспеченный капитан сборной Франции не тот, кто будет скрывать свои эмоции. Журналистка отметила, что Килиан Мбаппе – настоящий лидер, который в финале ЧМ до последнего вел свою команду к победе.

Он больше, чем футбольный гений — он настоящая сказка по лохмотьям. Ребенок, выросший в суровых пригородах Парижа, Мбаппе взлетел к мировой славе, выиграв Чемпионат мира 2018 только в 19 лет. Несмотря на его невероятную знаменитость, у Мбаппе есть три главные истины от своей мамы, которые держат его на земле: "Уважение, скромность, прозрачность". Он имеет реалистичный взгляд на славу, и даже в 19 лет он знал, что он может быть изменчивым. Однако Килиана мы никогда не забудем,

– написала Уолт.

Также в список вошли еще три мировых звезды спорта. В список "пионеров" попала Микейла Шифрин — американская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, а также многократная победительница этапов Кубка мира, входящая в тройку самых успешных женщин по количеству побед.

Вместе с Килианом Мбаппе в номинацию "инноваторов" вошла Ига Швентек - польская профессиональная теннисистка. Она – трехкратная чемпионка большого индивидуального разряда, также выигравшая Открытый чемпионат Франции в 2020 и 2022 годах и Открытый чемпионат США в 2022 году.

А вот компанию Лионеля Месси в списке "титанов" составил Патрик Лавон Махомес II - американский футболист, квотербек, игрок Канзас Сити Чифс. Также он – Супербоул. Махомес сначала играл в бейсбол во время учебы в колледже, а затем в американский футбол в Техасском техническом университете. Через два года он покинул бейсбол, чтобы сосредоточиться исключительно на футболе.