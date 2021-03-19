В четверг, 18 марта, сыграли все матчи 1/8 финала Лиги Европы. Поэтому определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале турнира.

Борьбу за трофей продолжат 8 команд, представляющих шесть стран. Оба украинских представителя – Динамо и Шахтер – вылетели на стадии 1/8 финала. К теме Лига Европы: результаты матчей 18 марта Арсенал уступил дома Олимпиакосу. Но благодаря победе в первом матче, именно английская команда идет дальше.

уступил дома Олимпиакосу. Но благодаря победе в первом матче, именно английская команда идет дальше. Динамо (Загреб) сумело отыграться после поражения 2:0 в первом матче против Тоттенхэма. И выиграло с таким же счетом второй матч. А уже в экстратайме Оршич забил третий гол, оформив хет-трик и вывел хорватскую команду в следующий раунд.

сумело отыграться после поражения 2:0 в первом матче против Тоттенхэма. И выиграло с таким же счетом второй матч. А уже в экстратайме Оршич забил третий гол, оформив хет-трик и вывел хорватскую команду в следующий раунд. Гранада хоть и уступила на выезде Мольде, но по разнице голов прошла в четвертьфинал.

хоть и уступила на выезде Мольде, но по разнице голов прошла в четвертьфинал. Рома выиграла и второй матч у Шахтера, чем обеспечила себе выход в 1/4 финала.

выиграла и второй матч у Шахтера, чем обеспечила себе выход в 1/4 финала. Манчестер Юнайтед победил на выезде Милан благодаря единственному голу Погба. Это и принесло "красным дьяволам" путевку в четвертьфинал.

победил на выезде Милан благодаря единственному голу Погба. Это и принесло "красным дьяволам" путевку в четвертьфинал. Вильярреал дважды обыграл Динамо (Киев) со счетом 2:0. И вышел в четвертьфинал.

дважды обыграл Динамо (Киев) со счетом 2:0. И вышел в четвертьфинал. Славия сумела выиграть на выезде у Рейнджерс после ничьи дома. Матч отметился ужасной травмой голкипера чешской команды и двумя красными карточками.

сумела выиграть на выезде у Рейнджерс после ничьи дома. Матч отметился ужасной травмой голкипера чешской команды и двумя красными карточками. Аякс дважды праздновал победу над Янг Бойз и стал четвертьфиналистом Лиги Европы. Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта, в 14:00.