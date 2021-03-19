У четвер, 18 березня, зіграли усі матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Відтак визначилися усі команди, які зіграють у чвертьфіналі турніру.

Боротьбу за трофей продовжать 8 команд, які представляють шість країн. Обидва українські представники – Динамо та Шахтар – вилетіли на стадії 1/8 фіналу. До теми Ліга Європи: результати матчів 18 березня Арсенал поступився вдома Олімпіакосу. Але завдяки перемозі в першому матчі, саме англійська команда йде далі.

поступився вдома Олімпіакосу. Але завдяки перемозі в першому матчі, саме англійська команда йде далі. Динамо (Загреб) зуміло відігратися після поразки 2:0 в першому матчі проти Тоттенхема. І виграло з таким же рахунком другий матч. А вже в екстратаймі Оршич забив третій гол, оформивши хет-трик, та вивів хорватську команду у наступний раунд.

зуміло відігратися після поразки 2:0 в першому матчі проти Тоттенхема. І виграло з таким же рахунком другий матч. А вже в екстратаймі Оршич забив третій гол, оформивши хет-трик, та вивів хорватську команду у наступний раунд. Гранада хоч і поступилася на виїзді Мольде, але за різницею голів пройшла у чвертьфінал.

хоч і поступилася на виїзді Мольде, але за різницею голів пройшла у чвертьфінал. Рома виграла і другий матч у Шахтаря, чим забезпечила собі вихід в 1/4 фіналу.

виграла і другий матч у Шахтаря, чим забезпечила собі вихід в 1/4 фіналу. Манчестер Юнайтед переміг на виїзді Мілан завдяки єдиному голу Погба. Це і принесло "червоним дияволам" путівку у чвертьфінал.

переміг на виїзді Мілан завдяки єдиному голу Погба. Це і принесло "червоним дияволам" путівку у чвертьфінал. Вільярреал двічі обіграв Динамо (Київ) з рахунком 2:0. Та вийшов у чвертьфінал.

двічі обіграв Динамо (Київ) з рахунком 2:0. Та вийшов у чвертьфінал. Славія зуміла виграти на виїзді у Рейнджерс після нічиї вдома. Матч відзначився жахливою травмою голкіпера чеської команди та двома червонити картками.

зуміла виграти на виїзді у Рейнджерс після нічиї вдома. Матч відзначився жахливою травмою голкіпера чеської команди та двома червонити картками. Аякс двічі святкував перемогу над Янг Бойз та став чвертьфіналістом Ліги Європи. Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 19 березня, о 14:00.