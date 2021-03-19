Английский Манчестер Юнайтед выбил итальянский Милан в 1/8 финала Лиги Европы. Манчестер Юнайтед минимально победил Милан на выезде и вышел в четвертьфинал.

Милан – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Погба, 48

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В первом поединке, который состоялся на "Олд Траффорд", команды расписали результативную ничью 1:1. Следовательно, владелец путевки в четвертьфинал определялся в Милане на прекрасном стадионе "Сан-Сиро".

В ответном матче Милан не мог рассчитывать на хорватов Анте Ребича и Марио Манджукича. Зато "красные дьяволы" остались без Антони Марсьяля.

Команды без лишней агрессии начали поединок и первого оживления в игре пришлось ждать 20 минут. Дэниел Джеймс во время борьбы упал в штрафной Милана, но арбитр не усмотрел в действиях игрока итальянцев нарушение правил.

Аж на 41 минуте Милан создал первую угрозу у ворот МЮ. Алексис Салемакерс получил пас низом недалеко от штрафной и неплохо пробил в нижний правый угол ворот. Дин Хендерсон совершил великолепный сэйв.

Перед самым перерывом "россонери" упустили еще одну возможность. Раде Крунич получил удачную передачу во вратарской, но направил мяч слева от ворот.

Не успели команды выйди на второй тайм, как гости открыли счет. Поль Погба подобрал мяч в штрафной и переиграл голкипера ударом в левую девятку.

Видео гола Погба

Почти сразу "красные дьяволы" могли удвоить преимущество. Мейсон Гринвуд откликнулся на пас, находясь перед воротами, но его удар в правый нижний угол оказался достаточно слабым и Джанлуиджи Доннарумма выполнил легкий сейв.

На 74 минуте Милан был близок, чтобы восстановить равновесие. Ибрагимович на дальней стойке замыкал навес ударом головой. Но вратарь МЮ не позволил мячу залететь в сетку.

Милан старался отыграться, однако не смог сравнять счет. 0:1 на "Сан-Сиро" позволяют Манчестер Юнайтед выиграть противостояние с общим счетом 2:1 и выйти в 1/4 финала! Жеребьевка четвертьфинала состоится 19 марта.