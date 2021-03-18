Лига Европы: результаты матчей 18 марта
В четверг, 18 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Поэтому определились все участники четвертьфинала турнира
Источник:24 канал
Шахтер – Рома 1:2 (1:5 по сумме двух матчей)
Голы: Мораес, 59 – Майораль, 48, 72
Подробнее Шахтер в результативной игре проиграл Роме и покинул Лигу Европы видео
Арсенал – Олимпиакос 0:1 (3:2 по сумме двух матчей)
Гол: Эль-Араби, 51
Удаление: Ва, 82
Мольде – Гранада 2:1 (2:3 по сумме двух матчей)
Голы: Вальехо, 29 (авт.), Гестад, 90 (пен.) – Сольдадо, 72
Поделиться новостью