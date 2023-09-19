По результатам жеребьевки, Шахтер попал в группу H, в которой соперниками действующих чемпионов УПЛ стали испанская Барселона, португальский Порту и бельгийский Антверпен. Первый матч "горняки" проведут на условно домашней арене в немецком Гамбурге, пишет 24 Канал.

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Список трансляторов матча Шахтер – Порту

"Горняки" прибыли в Германию за два дня до матча. В Гамбург отправилось на матч 28 футболистов. Вне заявки оказались сразу три центральных защитника команды – Валерий Бондарь, Николай Матвиенко и Дмитрий Чигринский, все они имеют травмы, однако Патрик ван Леувен на предматчевой пресс-конференции заявил, что их есть кому заменить.

Португальский соперник также имеет кадровые проблемы. С командой не отправился вингер Пепе, который будет пропускать этот матч из-за дисквалификации. Из-за повреждений в игре не примут участие Иван Маркано, Эванилсон и Дэнни Намасо. В результате, Порту имеет в заявке всего 22 футболистов.

Официальным транслятором престижного клубного турнира в Украине является онлайн-сервис Megogo. На нем сможет просмотреть матч Шахтер – Порту тот, у кого есть подписка "Максимальная" (299 гривен в месяц за 400 каналов) или "Спорт" (249 гривен в месяц на 35 каналов).

Подписчики платформы Volia TV также смогут посмотреть дебютную игру Шахтера в Лиге чемпионов-2023/2024. На ней будет доступна официальная трансляция матчей главного футбольного еврокубка с каналов Megogo.

Важно. Сайт 24 Канала для читателей проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Порту. Кроме того, на сайте будут опубликованы видео голов и результат матча. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.