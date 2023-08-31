Шахтер во время жеребьевки попал в третью корзину. Следовательно, соперниками украинской команды во время жеребьевки должны были стать по одной команде из первой, второй и четвертой корзин.

Подробнее Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Во время жеребьевки Шахтер попал в группу H, где соперниками стали испанская Барселона, португальский Порту и бельгийский Роял Антверпен.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 19 и 20 сентября. Более подробный календарь матчей Шахтера станет известен со временем.

Напомним, в нынешнем сезоне Шахтер свои матчи Лиги чемпионов будет проводить в немецком городе Гамбург.