За результатами жеребкування, Шахтар потрапив до групи H, у якій суперниками чинних чемпіонів УПЛ стали іспанська Барселона, португальський Порту та бельгійський Антверпен. Перший матч "гірники" проведуть на умовно домашній арені в німецькому Гамбурзі, пише 24 Канал.

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Список трансляторів матчу Шахтар – Порту

"Гірники" прибули до Німеччини за два дні до матчу. У Гамбург відправилося на матч 28 футболістів. Поза заявкою опинилися одразу три центральні захисники команди – Валерій Бондар, Микола Матвієнко та Дмитро Чигринський, всі вони мають травми, проте Патрік ван Леувен на передматчевій пресконференції заявив, що їх є кому замінити.

Португальський суперник також має кадрові проблеми. З командою не відправився вінгер Пепе, який пропускатиме цей матч через дискваліфікацію. Через пошкодження у грі не візьмуть участь Іван Маркано, Еванілсон та Денні Намасо. У результаті, Порту має в заявці лише 22 футболістів.

Офіційним транслятором найпрестижнішого клубного турніру в Україні є онлайн-сервіс Megogo. На ньому зможе переглянути матч Шахтар – Порту той, у кого є передплата "Максимальна" (299 гривень на місяць за 400 каналів) або "Спорт" (249 гривень на місяць за 35 каналів).

Підписники платформи Volia TV також зможуть подивитися дебютну гру Шахтаря в Лізі чемпіонів-2023/2024. На ній буде доступна офіційна трансляція матчів головного футбольного єврокубка з каналів Megogo.

Важливо. Сайт 24 Каналу для читачів проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Порту. Окрім цього, на сайті будуть опубліковані відео голів та результат матчу. Початок гри о 22:00 за київським часом.